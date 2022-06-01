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Происшествия1 июня 2022 9:31

В Липецкой области при пожаре пострадал человек

Всего в регионе случилось шесть ЧП
Ульяна ТРУСОВА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецкой области за прошедшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Так, в Усманском районе в селе Пригородка утром 31 мая загорелась деревянная постройка. При пожаре пострадал человек. Дом удалось сохранить, но внутренняя отделка надворной постройки и часть обшивки уничтожены.

Ночью в селе Доброе огонь возник на кровле двухэтажного дома. Повреждена внутренняя отделка котельной, пострадавших нет.

В Липецке в квартире дома на Горняцкой улице пожар уничтожил личные вещи хозяев.

О возникновении чрезвычайных случаев просьба сообщать по телефонам: 01, 101 и 102.