В Липецкой области при пожаре пострадал человек

Фото из архива "КП".
Фото: Ульяна ТРУСОВА
В Липецкой области за прошедшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Так, в Усманском районе в селе Пригородка утром 31 мая загорелась деревянная постройка. При пожаре пострадал человек. Дом удалось сохранить, но внутренняя отделка надворной постройки и часть обшивки уничтожены.
Ночью в селе Доброе огонь возник на кровле двухэтажного дома. Повреждена внутренняя отделка котельной, пострадавших нет.
В Липецке в квартире дома на Горняцкой улице пожар уничтожил личные вещи хозяев.
О возникновении чрезвычайных случаев просьба сообщать по телефонам: 01, 101 и 102.