В Липецкой области при пожаре пострадал человек

Фото из архива "КП". Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецкой области за прошедшие сутки произошло шесть пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Так, в Усманском районе в селе Пригородка утром 31 мая загорелась деревянная постройка. При пожаре пострадал человек. Дом удалось сохранить, но внутренняя отделка надворной постройки и часть обшивки уничтожены.

Ночью в селе Доброе огонь возник на кровле двухэтажного дома. Повреждена внутренняя отделка котельной, пострадавших нет.

В Липецке в квартире дома на Горняцкой улице пожар уничтожил личные вещи хозяев.

О возникновении чрезвычайных случаев просьба сообщать по телефонам: 01, 101 и 102.