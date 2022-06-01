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Спорт1 июня 2022 10:03

Липецкие байдарочники стали бронзовыми призерами первенства и Кубка России

Турнир прошел в Краснодаре
Алексей СЕРГУНИН
. Фото со страницы «Физическая культура и спорт Липецкой области» в VK.

. Фото со страницы «Физическая культура и спорт Липецкой области» в VK.

Бронзовым призером первенства страны стал спортсмен ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» Глеб Гугнин. Липецкий спортсмен выступал в составе байдарки-четверки вместе с гребцами из Воронежа Артемием Носиковым и Русланом Студентом, а также представителем Московской области Максимом Каменсковым.

На Кубке России Алексей Терехов завоевал бронзу в байдарках-одиночках. Елизавета Турецких пришла на финиш четвертой, но это не помешало ей впервые выполнить норматив мастера спорта. Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Арменинова, Евгению Пешкову и Андрея Воржева.