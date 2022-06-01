В Липецке почтили память погибших детей

Фото: пресс-служба администрации Липецка. Фото: Предоставлено

Утром 1 июня, в Международный день защиты детей, почтили память погибших в военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях юных липчан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Траурный митинг прошел в Верхнем парке у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На нем были руководители города и региона. Присутствовавшие возложили к монументу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны детям установлен в парке в 1996 году. Он представляет собой двух стоящих на коленях детей, которые держат в руках венок - символ жизни и мира.