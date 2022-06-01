В Липецке увеличат прожиточный минимум на 1180 рублей

Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины населения. Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецке с 1 июня увеличили прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Теперь он составляет 11 553 рубля в расчете на душу населения. Для трудоспособных липчан - 12 593 рубля, для детей - 11 719 рублей, для пенсионеров - 10 109 рублей.

Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины населения. В нее входят: продукты питания, непроводольственные товары, коммунальные услуги. Для каждого региона прожиточный минимум устанавливают отдельно.

Также в Липецке проиндексировали минимальный размер оплаты труда. Его повысили с 13890 до 15279 рублей в месяц. Исходя из этой суммы будут рассчитывать социальные выплаты и пособия.