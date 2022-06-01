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Общество1 июня 2022 14:07

В Липецкой области заключили первый региональный соцконтракт

Поддержку от государства получила семья Ярцевых из Добровского района
Ульяна ТРУСОВА

В Липецкой области заключили первый соцконтракт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Новую меру господдержки получила многодетная семья Ярцевых из Добровского района. В марте им уже выдали 250 000 рублей на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства. Теперь еще такую же сумму направят закупку животных и корма.

Новый соцконтракт для многодетных малоимущих семей ввели неделю назад. Согласно ему, дополнительно можно получить еще 250 000 рублей на развитие своего дела при соблюдении определенных условий. Информацией о новой мере поддержки располагают в МФЦ.