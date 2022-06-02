Десяток улиц Липецка останется без воды 2 июня

Фото: Анна Гребенкина. Фото: из архива «КП»

2 июня часть липчан вновь останется без воды. «РВК-Липецк» будет проводить ремонтнеы работы на сетях. С 10:00 до 20:00 под ограничения попадут жители:

- ул. Суворова, 28; ул. М. Расковой, 6

- частный сектор ул. Зои Космодемьянской, ул. Боровая.

- ул. 60-летия СССР, 33

- ул. Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2; ул. М. Водопьянова, 17, 17а

- ул. Балмочных, 6, 14, 16, 11, 32, 32А, 36, 38, 38А; ул. Гагарина, 72

- ул. Баумана, 262Г, 262, 293А; пер. Баумана, 17, 18, 19

Подвоз воды: ул. Суворова, 28; ул. Зои Космодемьянской; ул. 60-летия СССР, 33; ул. Меркулова, 4; ул. Балмочных, 6; ул. Баумана, 262.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, электрики также будут вести работы на сетях. С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят потребителям:

- ул. Л.Толстого, 7, 9, 23а; ул. Гагарина, 87, 89, 93, 95.

Справки по номеру - 8-800-220-0-220.