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Общество2 июня 2022 5:00

В Липецке планируют создать кольцевой веломаршрут

В этом году трассы для легкого транспорта обустроят на улице Плеханова и 50 лет НЛМК
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт администрации Липецка.

Фото: сайт администрации Липецка.

Фото: Предоставлено

В Липецке планируют создать кольцевой веломаршрут – через район НЛМК, Набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 1 июня. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2020-2021-м велодорожки появились на проспекте Победы, а также вдоль отремонтированных улиц Водопьянова и Зегеля. Всего более 4,5 км. В этом году примерно такой же протяженности «велотрассы» обустроят на улице Плеханова и 50 лет НЛМК.

В Ельце в 2022-м отремонтируют одну из главных магистралей города – улицу Коммунаров. Там также сделают велодорожку длиной 3,3 км. Она будет проходить через весь город.

В этом году по нацпроекту в Липецке, Ельце и Грязях приведут в порядок более 30 объектов уличной сети. На трех самых крупных из них появятся велодорожки. Работу по планированию и организации маршрутов для легкого транспорта чиновники намерены продолжить.