В Липецкой области городской парк привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Проверяющие нашли трещины в поручнях и ступеньках детской горки, дефекты элементов качелей и песочницы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На плохое освещение в Нижнем парке им. Н.П. Климова пожаловались жители Чаплыгина. Горожане обратились в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место и обнаружили, что из 36 светильников шесть в зоне площадки с тренажерами и детской игровой требовали замены. Фонари попросту не работали.

Также прокуратура нашла трещины в поручнях и ступеньках детской горки, дефекты элементов качелей, песочницы и зафиксировала отсутствие сидений у некоторых тренажеров. Информационных табличек или доски с правилами и возрастными ограничениями при использовании оборудования, номерами телефонов службы спасения, скорой помощи на объекте тоже не было.

В итоге директора парка привлекли к административной ответственности, в адрес главы администрации района внесено представление, выявленные нарушения устранены.