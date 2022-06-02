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Общество2 июня 2022 6:08

В Липецкой области городской парк привели в порядок после вмешательства прокуратуры

В надзорное ведомство обратились жители Чаплыгина
Анна ГРЕБЕНКИНА
Проверяющие нашли трещины в поручнях и ступеньках детской горки, дефекты элементов качелей и песочницы.

Проверяющие нашли трещины в поручнях и ступеньках детской горки, дефекты элементов качелей и песочницы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На плохое освещение в Нижнем парке им. Н.П. Климова пожаловались жители Чаплыгина. Горожане обратились в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место и обнаружили, что из 36 светильников шесть в зоне площадки с тренажерами и детской игровой требовали замены. Фонари попросту не работали.

Также прокуратура нашла трещины в поручнях и ступеньках детской горки, дефекты элементов качелей, песочницы и зафиксировала отсутствие сидений у некоторых тренажеров. Информационных табличек или доски с правилами и возрастными ограничениями при использовании оборудования, номерами телефонов службы спасения, скорой помощи на объекте тоже не было.

В итоге директора парка привлекли к административной ответственности, в адрес главы администрации района внесено представление, выявленные нарушения устранены.