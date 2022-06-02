Фото: пресс-служба администрации Липецка. Фото: Предоставлено

15 новых граффити появились в Липецке к 1 июня. Как сообщила пресс-служба мэрии, команда молодых художников расписала несколько распределительных телекоммуникационных шкафов.

Рисунки выполнены в разных стилях, но объединены одной темой. Они посвящены современным технологиям, которые позволяют людям реализовать себя и оставаться на связи, в том числе в трудных жизненных ситуациях. В честь Дня защиты детей на некоторых из шкафов разместили номер Общероссийского детского телефона доверия – 8 800 2000 122.

Проект #АртУлочкаРТК, в рамках которого сделаны граффити, превращает серые технические объекты в произведения искусства. Уличные художники после согласования макетов с администрацией городов-участников расписывают шкафы в разных техниках. Далее они становятся базой для проведения различных конкурсов, квестов, пешеходных экскурсий.