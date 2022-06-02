Велопарад-2022 пройдет в Липецке 4 июня

4 июня в Липецке пройдет Велопарад-2022. Стартовый городок разместится на площади у спортивного комплекса «Звездный». Поучаствовать могут все желающие бесплатно. Ограничений по возрасту нет, однако дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. Кроме того, на площади организуют прокат велосипедов и самокатов. Начало гонки – 13.00.

Как отметили в мэрии, спортсмены проедут по улицам города и вернутся к месту старта. Движение транспорта по маршруту будет приостанавливать поэтапно на время проезда колонны – ориентировочно с 12:30 до 14:00. Маршрут велопарада: ДС «Звездный» - ул. Космонавтов – пл. Космонавнов – ул. Вермишева – пл. Николая Великолепова – ул. Московская – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ДС «Звездный».

После финиша участников ждет розыгрыш призов, в том числе ящика мороженого. Чтобы побороться за подарки, достаточно получить номер участника. Регистрация пройдет в стартово-финишном городке с 10.00 до 12.30.

Но и на этом велопраздник в Липецке не закончится. Следом за парадом стартует Всероссийская массовая велосипедная гонка. Старт – от спорткомплекса «Звездный». Маршрут пройдет по улице Космонавтов – до площади Авиаторов.