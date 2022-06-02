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Происшествия2 июня 2022 8:24

У липецкого пенсионера украли сейф со 174 тысячами рублей

Инцидент произошел в селе Демшинка
Ульяна ТРУСОВА

В Добринском районе Липецкой области у пенсионера в собственном доме украли 174 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Демшинка. Неизвестные проникли в дом мужчины, взломав деревянную дверь, и захватили с собой металлический сейф, в котором лежали деньги. Пенсионер с с соответствующим заявлением обратился в полицию.

Под подозрение попал безработный 57-летний мужчина. Он признался, что знал, где лежали деньги. Часть похищенного - 100 000 рублей - правоохранители изъяли. За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.