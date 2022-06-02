В Липецке 2 июня ожидают грозу и ливни

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Липецке 2 июня ожидается гроза и сильные ливни. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +24 градуса днем и +18 - вечером.

Ветер - юго-западный, с порывами от 5 до 14 метров в секунду. Давление - 749 мм рт. ст.. Влажность воздуха колеблется от 65 до 100 % в течение дня.

Во время грозы лучше оставаться дома, отключив от сети все электроприборы. Если она застала на улице, нужно спрятаться под кустарником. Запрещено вставать под отдельно стоящим деревом и под металлические конструкции. Во время молнии нельзя находиться в воде - нужно срочно выбираться на берег. Быть в мокрой одежде и разводить костёр тоже опасно.