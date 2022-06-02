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Происшествия2 июня 2022 9:46

Бывший директор спортшколы под Липецком попал под уголовное дело за присвоение премий

Руководитель потратил на личные нужды 30 тысяч рублей
Ульяна ТРУСОВА

Бывший директор спортшколы в Елецком районе присваивал себе премии сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного управления Следкома.

Как выяснили силовики, с декабря 2020-го по октябрь 2021-го экс-руководитель присвоил себе 30 тысяч рублей, которые выделила администрация Елецкого района на премии сотрудников. Преступление выявила прокуратура Елецкого района. Бывший директор вину признал и пообещал возместить материальной ущерб в полном объеме.

По статье о присвоении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.