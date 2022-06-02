Два хоккеиста сменили Липецк на Тамбов

У «Липецка» девятый результат в восточной конференции НМХЛ с отставанием от плей-офф в три очка. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Два игрока МХК «Липецк» после завершения сезона попали в сферу интересов клуба высшей хоккейной лиги ХК «Тамбов». Защитник Даниил Болдырев и нападающий Павел Копытин провели просмотровый сбор в стане «волков». После его завершения с игроками были подписаны первые на взрослом уровне профессиональные контракты.

В минувшим сезоне Даниил провел за МХК «Липецк» 40 матчей, в которых набрал 28 очков (4 + 24) по системе «гол+пас» при показателе полезности «+5». Павел сыграл 39 встреч, записав в свой актив 36 очков (11+25) при показателе полезности «+7».

Напомним, что «Тамбов» по итогам регулярного сезона в ВХЛ занял 22-е место среди 27-ми клубов. Отставание от зоны плей-офф составило 16 баллов. У «Липецка» девятый результат в восточной конференции НМХЛ с отставанием от плей-офф в три очка.