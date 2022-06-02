В Липецкой области в смертельно аварии погиб 44-летний мужчина

В Липецкой области случилось ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Погиб 44-летний мужчина. Авария случилась 1 июня в Долгоруковском районе, на трассе Большая Боевка. Водитель Renault Megan съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В тот же день еще четверо людей получили травмы в авариях. В Липецком районе на 37-летнего мужчину наехал 18-летний водитель ВАЗ 21140. Пострадавший госпитализирован.

В Задонском районе 58-летний водитель Hyundai Santa Fe не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. 18-летняя пассажирка авто пострадала, её доставили в больницу.

В Воловском районе 23-летний молодой человек за рулем Lada Largus нарушил скоростной режим и перевернулся. Пострадала 49-летняя пассажирка.