4 июня в день велогонок в Липецке перекроют дороги

В Липецке в день проведения велогонок - 4 июня - перекроют дороги. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, с 12.30 до 14.00 ограничат движение по маршруту: ДС «Звёздный» - ул. Космонавтов – пл. Космонавтов – ул. Вермишева – пл. Николая Великолепова – ул. Московская – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ДС «Звёздный».

С 14.00 до 16.00 перекроют проезжую часть т пересечения улицы Космонавтов с улицей Терешковой до площади Авиаторов.

Автобусы № 24а, 306, 322, 325, 345, 346 будут ездить по схеме:

«… - ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ж/д вокзал – ул. Гагарина - пл. Героев – далее по маршрутам».

В режиме ожидания будут ездить автобусы: № 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 24а, 35, 37, 39, 40, 44, 48, 77, 300, 306, 311, 317, 321, 322, 323, 324, 325, 330, 343, 345, 346, 347, 378, 379.

Движение восстановят по мере перемещения участников велогонок по этим улицам.

За подробной информацией можно обращаться по телефону 31-00-82.