В Липецкой области подешевели мясо, яйца, молоко и детские мясные консервы

В Липецкой области стали меньше стоить мясо и яйца. Об этом стало известно из отчёта Липецкстата. Так, говядина подешевела на 0,79%. По состоянию на 27 мая она стоит 408,43 рубля за килограмм. Цена свинины тоже упала на 0,34%. Теперь она стоит 269,94 рубля за килограмм. На 0,34% подешевели охлаждённые и мороженые куры. Их цена составляет 160,25 рублей за килограмм. Меньше на 3,09% стали стоить мясные консервы для детского питания. Цена за килограмм составляет 960,34 рублей. Молоко упало в цене на 0,97%. Килограмм продукта по состоянию на 27 мая стоит 70,73 рубля. Стали меньше стоить яйца на 3,53%. Их цена составляет 73,19 за килограмм. Выросла цена полукопчёной и варёно-копчёной колбасы на 0,25%. Сейчас она стоит 509,16 рублей за килограмм. На 0,25% подорожала варёная колбаса. Её стоимость - 416,13 рублей за килограмм. Посолнечное масло подорожало на 1,56%. Килограмм этого продукта теперь стоит 131,49. Маргарин тоже поднялся в цене, на 1,05%. Его цена равна 194,51 за килограмм. Рис подорожал на 2,76%. Цена за килограмм продукта теперь стоит 91,88 рублей. На 1,98% поднялся в цене картофель. Его стоимость - 53,19 рублей. На 3,04% подорожал лук. Сейчас он стоит 50,62 рубля. Яблоки стали стоить на 3,26% выше. Цена за килограмм - 97,11 рублей. На 2,29% подорожали бананы. Килограмм фруктов стоит 103,51 рубль. Цнена на баранину, рыбу, макароны, сосиски, сливочное масло и конфеты осталась прежней.