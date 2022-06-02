В Липецке неизвестные подожгли окурками трибуну школьного стадиона

В Липецке днем 2 июня неизвестные подожгли трибуну стадиона 48-й школы. Об этом в своём телеграм-канале сооющила мэр города Евгения Уваркина.

Пожар устроили молодые люди, которые через щель бросали на трибуну окурки. Возгорание обнаружили поздно, когда пластиковые кресла уже вспыхнули и начала плавиться крыша трибуны. Экстренным службам не удалось сохранить имущество: две трети кресел полностью сгорели. Несколько сидений оплавились.

В школе готовят заявление в полицию на молодых людей, учинивших пожар. Также оценивают сумму ущерба.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова назвала этот инцидент "вопиющим случаем". Она отметила, что ей сложно сказать, когда и за счет каких средств трибуну удастся восстановить - работы дорогостоящие.