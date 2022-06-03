Подозреваемого в убийстве двух женщин в Липецкой области нашли спустя 17 лет

Фото: сайт СУ СКР по Липецкой области. Фото: Предоставлено

Силовики задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в 2005 году. Об этом сообщил региональное СУ СКР.

Трагедия произошла в Добринском районе в деревне Покровка. Подозреваемый поссорился с женщинами 25 лет и 49 лет, ударил их ножом в шею и живот, а затем задушил. Тело старшей жертвы мужчина хотел расчленить, но проломил череп и остановился. Ночью он закопал тела убитых в разных местах. Следы преступления тщательно скрыл, после чего уехал из Липецкой области.

О пропаже женщин местные заявили в полицию. Найдя останки скелетов во дворе одного из домов в Покровке, следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого убийцу нашли только спустя 17 лет. Он находился в Тульской области, где работал поваром. Мужчину доставили в Липецкую область и заключили под стражу. Свою вину он признал. Сейчас следователи собирают доказательные базу и проводят судэкспертизы.