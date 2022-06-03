В Липецке банк «Открытие» открыл кредитную линию ООО «Липецкпиво»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открыл возобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей и утвердил документарный лимит на сумму 200 млн рублей ООО «Липецкпиво». В порядке диверсификации производства и расширения рынков сбыта на кредитные средства банка компания планирует закупки сырья – ячмень, солод, пресс-формы и прочее.

ООО «Липецкпиво» - системообразующее предприятие Липецкой области, крупнейший производитель слабоалкогольной продукции, а также минеральной воды. Численность сотрудников – более 500 человек.

- Для нас важно выстраивать эффективные партнерские отношения и быть полезным бизнесу, особенно в нынешних условиях. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность. По итогам работы банка за 5 месяцев текущего года более 50 предпринимателей и предприятий получили поддержку банка в Липецкой области, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.