Липецкие шахматисты одержали победу в межрегиональном онлайн турнире

В личном зачете лучшим стал Сергей Никонов (Липецкая область). Фото из телеграм-канала "Физическая культура и спорт Липецкой области".

На онлайн платформе Lichess состоялся межклубный турнир по шахматам «Интеграция-2022».

Участие приняли 30 спортсменов, представляющие онлайн-клубы Липецкой области (Lipetsk Chess Club), Донецкой народной республики («Донецкая Каисса») и Луганской народной республики («Академия шахмат»).

Команда Липецкой области заняла первое место – 169 очков. Отрыв от финишировавшей второй «Донецкой Каиссы» составил 95 баллов. В личном зачете лучшим стал Сергей Никонов (Липецкая область), второе место занял Никита Ковальчук (ДНР), третий результата у нашего земляка Сергея Соловьева.