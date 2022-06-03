В Липецком районе в ДТП погиб 43-летний мужчина на электросамокате

Фото: сайт УМВД по Липецкой области. Фото: Предоставлено

В Липецком районе вечером 2 июня в аварии погиб 43-летний мужчина на электросамокате, сообщила пресс-служба регионального УМВД. ДТП случилось на трассе Липецк-Данков. 52-летний липчанин за рулем Ford Fusion сбил мужчину на электросамокате. Попав под колеса иномарки, тот скончался на месте.

В тот же день в Липецке 42-летний водитель Kia Сeed наехал на 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

А в Становлянском районе 36-летний мужчина за рулем Lada Vesta врезался в автомобиль Mazda 3 под управлением 48-летнего мужчины. Последний получил телесные повреждения.