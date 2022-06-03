Жительница Липецкой области угнала и разбила машину возлюбленного

Фото: сайт УМВД по Липецкой области Фото: Предоставлено

В Краснинском районе 44-летняя местная жительница угнала и разбила машину 48-летнего сожителя. Как сообщает региональное УМВД, пара вместе выпивала. Мужчина заснул, а женщина обнаружила, что спиртное закончилось. Тогда она решила съездить в магазин - пополнить запасы. Она взяла машину любимого и поехала. Правда, водительских прав у женщины не было.

По дороге женщина встретила своего несовершеннолетнего сына и попросила довезти её. Но добраться до магазина у них так и не получилось: машину остановили на посту ГАИ. Угонщице сказали, что за штрафстоянку, куда отвезут авто, ей придется заплатить. Женщине эта идея не понравилась. Она разбила стекла в машине и засыпала щебень в двигатель. Вероятно, надеясь, что таким образом удастся избежать эвакуации авто. Но это только усугубило ситуацию. Теперь вместо одного дела об угоне в отношении женщины возбудили второе - за умышленное повреждение имущества. Ущерб оценили в 40 800 рублей.