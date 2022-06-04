В Липецке 28 улиц на три дня останутся без воды и света

Фото из архива "КП".
Фото: Ульяна ТРУСОВА
В Липецке 28 улиц на три дня останутся без воды и электричества, сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк". 4, 5 и 6 июня с утра до вечера коммунальщики будут ремонтировать городские сети.
Адреса отключений 4 июня, с с 10.00 до 20.00:
- улица Первомайская, 49, 55, 55а.
Подвоз воды организуют на улице Первомайская.
- частный сектор: переулок Рахманинова, улица Былинная, переулок Чугунный, улица Брестская, улица Бардина, улица Хабарова, улица Пирогова.
Подвоз воды - переулок Рахманинова, 6.
Адреса отключений 5 июня, с 10.00 до 20.00:
- улица Луговая, 3.
Подвоз воды - улица Луговая, 3.
- частный сектор: улица Зои Космодемьянской, улица Боровая.
Подвоз воды организуют на улице Зои Космодемьянской.
Адреса отключений 6 июня, с 10.00 до 20.00:
- частный сектор: улица Чайковского, улица Щорса, улица Кротевича.
Подвоз воды - улица Чайковского, 60.
- улица Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2, улица М. Водопьянова, 17, 17а.
Подвоз воды - улица Меркулова, 4.
- улица Балмочных, 50, улица Тельмана, 90, 92.
Подвоз воды - улица Балмочных, 6.
- улица Плеханова,61, 63а, 65, улица Пролетарская, 12.
Подвоз воды - улица Плеханова, 61.
Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: *175, 236-175.
Также 4 июня с 9.00 до 17.00 отключат электричество по адресам:
- улица Гагарина 87, 89, 93, 95.
- частный сектор: улица Рябиновая, Городовикова, снт Горняк, снт Горняк-1, снт Спутник, улица Юношеская, 44г.
Узнать дополнительную информацию можно по номеру: 8-800-220-0-220.