В Липецке 28 улиц на три дня останутся без воды и света

Фото из архива "КП". Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецке 28 улиц на три дня останутся без воды и электричества, сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк". 4, 5 и 6 июня с утра до вечера коммунальщики будут ремонтировать городские сети.

Адреса отключений 4 июня, с с 10.00 до 20.00:

- улица Первомайская, 49, 55, 55а.

Подвоз воды организуют на улице Первомайская.

- частный сектор: переулок Рахманинова, улица Былинная, переулок Чугунный, улица Брестская, улица Бардина, улица Хабарова, улица Пирогова.

Подвоз воды - переулок Рахманинова, 6.

Адреса отключений 5 июня, с 10.00 до 20.00:

- улица Луговая, 3.

Подвоз воды - улица Луговая, 3.

- частный сектор: улица Зои Космодемьянской, улица Боровая.

Подвоз воды организуют на улице Зои Космодемьянской.

Адреса отключений 6 июня, с 10.00 до 20.00:

- частный сектор: улица Чайковского, улица Щорса, улица Кротевича.

Подвоз воды - улица Чайковского, 60.

- улица Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2, улица М. Водопьянова, 17, 17а.

Подвоз воды - улица Меркулова, 4.

- улица Балмочных, 50, улица Тельмана, 90, 92.

Подвоз воды - улица Балмочных, 6.

- улица Плеханова,61, 63а, 65, улица Пролетарская, 12.

Подвоз воды - улица Плеханова, 61.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: *175, 236-175.

Также 4 июня с 9.00 до 17.00 отключат электричество по адресам:

- улица Гагарина 87, 89, 93, 95.

- частный сектор: улица Рябиновая, Городовикова, снт Горняк, снт Горняк-1, снт Спутник, улица Юношеская, 44г.

Узнать дополнительную информацию можно по номеру: 8-800-220-0-220.