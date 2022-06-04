В Липецке отметят день рождения Александра Пушкина

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В Липецке 6 июня отметят день рождения Александра Пушкина, сообщила пресс-служба мэрии. На одноименной улице будет работать открытый микрофон: липчане прочтут не только творения классика, но и произведения собственного сочинения.

В городской библиотеке имени П. Бартенева на улице Ленина, 31А пройдет виртуальное краеведческое путешествие "К нему не зарастет народная тропа". Узнать все о жизни поэта гости смогут на книжной экспозиции "Вечно живой Пушкин" в Матырской библиотеке на улице Энергостроителей, 5А.

А в библиотечно-информационном центре "Социальный" на улице Липовской, 2А пройдет День поэзии "С Пушкиным в сердце".

Напомним, в селе Кореневщино Добровского района жила бабушка поэта Мария и его мать Надежда до переезда семьи Пушкиных в Петербург.