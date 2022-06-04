С 1 июля зарегистрировать рождение или смерть липчане смогут в МФЦ

Работа по расширению перечня услуг ЗАГС, которые можно получить в центрах «Мои документы», продолжается в Липецке. Сейчас в МФЦ принимают заявления на заключение или расторжение брака, а также запросы на выдачу повторных свидетельств и справок. С 1 июля этот список пополнят услуги по выдаче свидетельств о рождении или смерти.

В связи с нововведениями с 1 июня в территориальных подразделениях и отделе торжественной регистрации брака изменился режим приема граждан. В первой половине дня – специалисты готовят документы для посетителей МФЦ, а с 14.00 – ведут личный прием заявителей.

С 3 июня также изменился график работы отдела по регистрации смерти. Теперь обратиться в профильный отдел можно с понедельника по пятницу, часы приема прежние – с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.