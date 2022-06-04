Двум липецким педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Владимир Путин подписал указ о присвоении педагогам двух липецких гимназий Алле Волковой и Галине Ручкиной почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчанок отметили за многолетний добросовестный труд, успехи в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

Заместитель директора гимназии № 12 Алла Волкова уже 20 лет трудится педагогом. Становилась победителем федерального этапа конкурса «Учитель года». Неоднократно становилась лучшей в состязании учителей в рамках Национального приоритетного проекта «Образование». По результатам деятельности по разработке и использованию новых цифровых образовательных ресурсов Алле Александровне присвоен статус «Образцовый учитель SMART Международного уровня» в рамках Всемирной программы компании SMART Technologies (Канада). Также Алла Волкова выступает экспертом Академии Минпросвещения и Федерального института оценки качества образования. Имеет звания «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник образования Липецкой области».

Учитель истории и обществознания гимназии № 1 Галина Ручкина трудится в образовательной сфере уже 37 лет. С 2008 года она подготовила 73 победителя и призера муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, за последние пять лет – 32. Галина Викторовна победитель всероссийских профессиональных конкурсов «Мой лучший урок по ФГОС» (2018), «Лидеры современной школы» (2019), «Инновации в обучении» (2020). С 2015-го руководит городским профессиональным сообществом учителей истории и обществознания. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ».