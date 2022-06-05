Под Липецком осудят двух подростков за ограбление таксиста

За ограбление таксиста в Ельце ответят двое подростков. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летних юношей.

По данным регионального СУ СКР, вечером 16 февраля пьяные подростки договорились ограбить таксиста. Его припаркованная машина стояла возле пивной на улице Орджоникидзе. Водительская дверь была открыта. Молодые люди подошли к водителю и потребовали деньги. Когда тот отказал, подростки начали угрожать и мешать закрыть дверь. Нападавшие выхватили из рук таксиста 150 рублей, а затем не менее 11 раз ударили мужчину. Потерпевшему удалось закрыть дверь и уехать с места происшествия, после чего он обратился за медпомощью.

Личности нападавших установили сотрудники елецкого ОМВД. Из-за их несовершеннолетнего возраста расследованием занялся территориальный следственный отдел регионального СК. Подростки вину не признали, однако правоохранители собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

- Учитывая, что обвиняемые воспитываются в неполных семьях, неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за правонарушения и состоят на учете в органах системы профилактики, следователем внесено представление об устранении недостатков в работе должностных лиц, ответственных за предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни, - добавили с пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.