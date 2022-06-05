Фото: с сайта администрации Липецка. Фото: Предоставлено

Более 1500 тысяч участников собрали велопарад и Всероссийская велогонка в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 4 июня спортсмены и любители собрались на площади у «Звездного». С 10.00 в стартовом городке каждый мог получить номер и фирменный значок. В 13.00 участники стартовали. Они проехали по улицам Космонавтов, Вермишева, Московская, Гагарина, Космонавтов и вернулись к месту старта. Всего спортсменам – и маленьким и взрослым – нужно было проехать порядка 8 километров.

Самые быстрые велосипедисты финишировали уже спустя 20 минут. К 14.00 на площадь вернулись все участники, чтобы попытать удачу в розыгрыше. Приз за самый оригинальный костюм получил Сергей из Грязей – он выбрал наряд первобытного человека: сам надел подобие меховых шкур, а свой транспорт стилизовал под мамонта. Среди необычных средств передвижения также отметили велосипеды на огромных колёсах, с согнутым рулем, со встроенной колонкой и USB и «новогодний», украшенный мишурой.

Фото: с сайта администрации Липецка. Фото: Предоставлено

Сразу после велопарада, стартовала первая Всероссийская массовая велосипедная гонка. Маршруты участников прошли по улице Космонавтов – до площади Авиаторов в несколько этапов.