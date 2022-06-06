Во вторник в Липецке 13 домов останутся без горячей воды

Липчане останутся без горячей воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 7 июня, в некоторых районах Липецка отключат горячую воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера ее не будет по адресам: улицы 40 лет Октября, 41, 41а, 45,47; Ушинского, 7, 9, 9/1, 9/2, 15/1, 17, 19, 21, 23. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", причина отключений - ремонтные работы на сетях. Дополнительную информацию липчане могут уточнить по телефону 23-67-67.

Напомним, что в этот понедельник, 6 июня, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся улицы Меркулова, 4, 6, 12/1, 12/2; Водопьянова, 17, 17а; Плеханова,61, 63а, 65; Пролетарская, 12; Балмочных, 50; Тельмана, 90, 92. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Кротевича, Чайковского, Щорса. Подробности в РВК-Липецк по телефонам 175 и 236-175.