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Происшествия6 июня 2022 6:20

Под Липецком будут судить иностранца за взятку в 100000 рублей сотруднику ФСБ

С помощью денег он пытался освободить от ответственности мигрантов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Иностранца будут судить за дачу взятки сотруднику регионального УФСБ

Иностранца будут судить за дачу взятки сотруднику регионального УФСБ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия - ч.3 ст.291 УК РФ.

По данным следствия, 29 марта 2022 года сотрудники УФСБ и ОМВД России по Елецкому району выявили группу мигрантов, которые незаконно трудились на полигоне технических бытовых отходов. Так, 14 человек должны были привлечь к административной ответственности по ст.18.1 КоАП РФ "Нарушение режима Государственной границы РФ".

Старший группы попытался решить проблему и передал оперативнику взятку в 100 тыс. рублей. Деньги он оставил в салоне автомобиля. Однако, что-то пошло не так. Сотрудник областного УФСБ сообщил о произошедшем в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.