Под Липецком будут судить иностранца за взятку в 100000 рублей сотруднику ФСБ

Иностранца будут судить за дачу взятки сотруднику регионального УФСБ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия - ч.3 ст.291 УК РФ.

По данным следствия, 29 марта 2022 года сотрудники УФСБ и ОМВД России по Елецкому району выявили группу мигрантов, которые незаконно трудились на полигоне технических бытовых отходов. Так, 14 человек должны были привлечь к административной ответственности по ст.18.1 КоАП РФ "Нарушение режима Государственной границы РФ".

Старший группы попытался решить проблему и передал оперативнику взятку в 100 тыс. рублей. Деньги он оставил в салоне автомобиля. Однако, что-то пошло не так. Сотрудник областного УФСБ сообщил о произошедшем в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.