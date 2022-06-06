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Общество6 июня 2022 7:32

Липецкой фабрике "Рошен" придется выплатить еще 7,8 млн рублей налогов и штрафов

Арбитражный суд Липецкой области поставил точку в рассмотрении серии дел в отношении компании
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Арбитражный суд Липецкой области признал законным доначисление "Рошен" налогов и штрафов

Арбитражный суд Липецкой области признал законным доначисление "Рошен" налогов и штрафов

Фото: "КП" Архив

В Липецке областной Арбитражный суд признал законным доначисление налогов и штрафов кондитерской фабрике "Рошен". Речь идет о 7,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, предприятие пыталось оспорить решение, по которому нужно было уплатить недоимку за 2016 год по налогу на прибыль в 5,4 млн рублей, пени в 256 тыс. рублей и штраф в 2,2 млн рублей. Руководство фабрики не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Однако, Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований. "Рошен" придется выплатить эту сумму - 7,8 млн рублей. Напомним, что с 2014 по 2022 год суд рассмотрел 8 дел в отношении предприятия и поставил точку в этой серии. За все время компания не смогла оспорить начисление налогов более чем в 400 млн рублей.