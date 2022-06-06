Под Липецком иномарка вылетела с дороги и перевернулась: водитель погиб

Под Липецком произошло смертельное ДТП с "Мицубиси" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу, 4 июня, в Липецке произошло смертельное ДТП. На улице Неделина "Рено Логан" врезался в железобетонный столб. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель скончался до приезда "скорой".

В воскресенье, 5 июня, в Измалковском районе ВАЗ-21099 вылетел с дороги и перевернулся. За рулем оказался 16-летний подросток. Его и 17-летнего пассажира отвезли в больницу. Проводится проверка.

В тот же день в Ельце на улице Допризывников 17-летний мопедист наехал на 8-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали. По предварительным данным, аварию спровоцировал парень на мопеде.

А в Тербунском районе на автодороге Хлевное-Тербуны "Мицубиси Лансер" съехал с дороги и перевернулся. 23-летний водитель погиб от полученных травм. Пострадали две пассажирки и 23-летний мужчина. Их с различными травмами положили в больницу.