В выходной в Липецке из горящих домов эвакуировали жильцов

В выходные в Липецкой области зафиксировали 16 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области произошло 16 пожаров. В субботу, 4 июня, в деревне Шаталовка Елецкого района вспыхнул дачный домик. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с пламенем боролись 3 пожарных отделения. Огонь повредил отделку помещения и вещи на площади 21 кв.м.

В воскресенье, 5 июня, в Чаплыгине, Липецке и Хлевенском районе горел мусор. В областном центре на улице Неделина пожар произошел в многоэтажке по улице Индустриальная. Спасатели эвакуировали 17 человек. Повреждена внутренняя отделка тамбура на 4 этаже и вещи на площади 3 кв.м.

В доме по улице Индустриальная в Липецке сгорел тамбур Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Еще одно происшествие – в пятиэтажке на Космонавтов. Там загорелась квартира. С огнем боролись 5 пожарных отделений. Эвакуировали 9 жителей. Пламя уничтожило отделку квартиры на площади 32 кв.м. Также в этот день горел металлический киоск на Неделина и деревянная баня в Чаплыгинском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.