ЕГЭ по физике и истории сдали 1795 липецких выпускников

Липецкие выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории Фото: Ульяна ТРУСОВА

В Липецкой области в этот понедельник, 6 июня, 1795 выпускников сдали ЕГЭ по физике и математике, сообщила пресс-служба регионального управления образования и науки. Для сдачи подготовили 21 пункт, оборудованный системой видеонаблюдения. За порядком следили онлайн-наблюдатели.

Экзамен по физике длился 3 часа 55 минут. За это время нужно было выполнить 30 заданий. Выпускникам разрешили принести с собой линейку и калькулятор. Физика нужна при поступлении в технические вузы. Её выбрали 20 % от общего числа выпускников. Минимальный балл за ЕГЭ по физике - 36.

ЕГЭ по истории занял 3 часа - вэ этом году его продолжительность сократили на 55 минут, а также убрали из заданий историческое сочинение. Экзамен включал 19 заданий. Брать с собой рабочие материалы запрещено. Минимальный балл за ЕГЭ по истории - 32.

О результатах станет известно 22 июня. Следующий экзамен будет по обществознанию, он пройдёт 9 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ в этом году проходит с 26 мая по 2 июля.