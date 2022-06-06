Через неделю камерный оркестр Sonorus исполнит саундтреки из Гарри Поттера в Липецке

Липчан приглашают окунуться в мир магии

До самого магического концерта в Липецке остается чуть больше недели. Совсем скоро оркестр Sonorus исполнит всеми любимые мелодии из знаменитого фильма «Гарри Поттер». Молодые виртуозы Московской консерватории подарят зрителям поистине волшебный вечер.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор создал шедевр на века. Его произведения уже более 20 лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus исполнит саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Концерт пройдет 14 июня в ОЦКНТиК. Начало в 19.00.