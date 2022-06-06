В Липецке в киоск бросили бутылку с зажигательной смесью

На минувшей неделе, с 30 мая по 5 июня, в Липецке зафиксировали 14 пожаров. Это в 1,5 раза меньше, чем неделей ранее. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в 4 случаях горел мусор, а сухую траву тушили только 1 раз - в районе Силикатных озер. Площадь возгорания составила 30 кв.м.

При этом увеличилось число возгораний в жилфонде. Так, пожарные 5 раз выезжали бороться с огнем в многоквартирные дома. Напомним, в выходные на улице Индустриальная загорелся тамбур, а на Космонавтов - квартира. Также вспыхивал мусор в подъезде, подвале и на балконе.

В садоводческом товариществе "Металлург-3" горела деревянная постройка. В 9-ом микрорайоне - автомобиль. На улице Космонавтов - трибуна школьного стадиона. А в ночь на субботу 4 июня на улице Неделина пламя объяло киоск. Злодеи разбили окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. Итог - уничтожены отделка и товары на площади 5 кв.м.