Во вторник 4 улицы Липецка останутся без света, 7 - без воды

Где во вторник в Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 7 июня, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду и свет. Так, с 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители проспекта Победы 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103; улиц Гагарина 87, 89, 93, 95; Энергостроителей 5, 14. С 10.00 до 11.00 свет погаснет в домах №23 и №23а по улице Зегеля. С 10.00 до 17.00 - в садоводческом товариществе "Мечта". Подробности в "Россети Центр" по круглосуточному телефону 8-800-220-0220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Шубина, 4; Плеханова, 61, 63а, 65; Пролетарская, 12; Парковая, 1, 2, 4-10; Островского, 15, 13; проспект Мира, 22. Воду подвезут к дому №4 по Шубина, №61 по Плеханова и №22 по проспекту Мира.

С 9.00 до 17.00 краны пересохнут по проспекту Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95. Подвоз организуют к дому №91. По данным пресс-службы РВК-Липецк, после включения вода может быть мутной. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.