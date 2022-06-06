Липецкая мошенница похитила у возлюбленного почти 1 млн рублей

Липчанка похитила у ухажера почти миллион рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в суд направили уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Ее обвиняют в мошенничестве и краже.

Установлено, что в мае 2021 года 47-летний липчанин на сайте знакомств познакомился с землячкой. В ноябре того же года при встрече злодейка попросила у своего ухажера занять ей 100 тыс. рублей. Мужчина колебался, но та предложила написать расписку и указала выдуманные анкетные и паспортные данные.

В марте 2022 года пока возлюбленный спал, липчанка похитила его телефон и вытащила из кошелька 10 тыс. рублей и 85 долларов. Когда мужчина проснулся, то пошел искать сотовый, думая, что где-то его потерял. В это время мошенница через мобильное приложение перевела себе и на счет своих родственников 830 тыс. рублей. Когда у героя открылись глаза на свою подругу, та просто перестала выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, общий ущерб составил 958 тыс. рублей. Обвиняемая вину признала частично, объяснив, что находилась в трудном материальном положении. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.