В Липецке в ДТП с автобусом и "Рено" пострадали 2 человека

В Липецке столкнулись "Рено" и автобус Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 551 нарушение Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 человек сели за руль пьяными. Еще 81 - не пристегнулся. Водители 4 196 раз превысили скорость. Произошло 16 аварий, в которых никто не пострадал.

В понедельник, 6 июня, в Усмани на улице Ленина мотоцикл вылетел в кювет и врезался в дерево. Предварительно, 50-летний мужчина слишком сильно разогнался и не справился с управлением. Несчастный с травмами в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Баумана столкнулись "Рено" и автобус "Мерседес". Травмы получили 31-летний водитель иномарки и его 32-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение бокового интервала.