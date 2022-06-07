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Происшествия7 июня 2022 5:41

В Липецке в ДТП с автобусом и "Рено" пострадали 2 человека

А в Усмани мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке столкнулись "Рено" и автобус

В Липецке столкнулись "Рено" и автобус

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 551 нарушение Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 человек сели за руль пьяными. Еще 81 - не пристегнулся. Водители 4 196 раз превысили скорость. Произошло 16 аварий, в которых никто не пострадал.

В понедельник, 6 июня, в Усмани на улице Ленина мотоцикл вылетел в кювет и врезался в дерево. Предварительно, 50-летний мужчина слишком сильно разогнался и не справился с управлением. Несчастный с травмами в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Баумана столкнулись "Рено" и автобус "Мерседес". Травмы получили 31-летний водитель иномарки и его 32-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение бокового интервала.