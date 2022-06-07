Полицейские задержали липчанина и подростка, взламывающих гаражи

В Липецке полицейские задержали подозреваемых в кражах из гаражей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские задержали подозреваемых в кражах из гаражей. Ими оказались 28-летний житель Липецкого района и его несовершеннолетний подельник.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с 12 мая по 1 июня злодеи проникли в два гаража в кооперативах Советского района - проломив стену и взломав замок. Липчане вынесли пылесос, свыше 300 кг лома черного металла, металлическую тележку. Общая сумма ущерба - более 40 тыс. рублей. Похищенное подозреваемые сдавали в скупку металла.

Возбуждены уголовные дела по п."б, в", ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.