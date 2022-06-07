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Общество7 июня 2022 7:23

Светофоры погасли на 5 перекрестках в Липецке

Специалисты уже устраняют неполадки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке проблемы со светофорами

В Липецке проблемы со светофорами

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 7 июня, в Липецке отключились светофоры. Сигнальные столбы не работают на перекрестках улиц Первомайская - Горького, Неделина - площадь Победы, Первомайская - площадь Победы, проспект Победы - Юных Натуралистов, Неделина - Пушкина, а также в районе остановки "Зегеля".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина отключений - отсутствие электроэнергии. Специалисты уже обследуют поврежденные участки и выясняют, почему на сетях нет питания. Липчан просят быть особенно внимательными при переходе или проезде этих участков. Так, согласно ПДД, водителям следует уступать дорогу пешеходам.

В ГИБДД ситуацию держат на контроле. В случае необходимости на участки направят регулировщиков.