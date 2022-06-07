«Открытие»: бизнес в онлайн становится удобнее

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В частности, теперь можно увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке, отследить в «Бизнес-портале» размеры максимального и расчетного лимитов для возобновляемой кредитной линии и для овердрафта, а также актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры.

Информирование о кредитах работает и в мобильном банке. Клиенты могут получать push-уведомления о предварительно одобренном кредите, а также о предстоящем или просроченном платеже.

Теперь при оформлении депозита онлайн клиенты сразу могут выбрать счет в «Открытии» или в другом банке, на который будут начисляться проценты, и куда вернутся деньги после окончания срока вклада.

Даже в условиях санкционных ограничений ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе «Конвертация валют» появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты. Кроме того, добавлены новые опции для валютного контроля.

Также в «Бизнес-портале» упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.