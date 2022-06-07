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Общество7 июня 2022 11:12

Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнеса по всей продуктовой линейке
Источник:kp.ru
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Наибольшее снижение процентной ставки произошло по программам:

- «Бизнес-Овердрафт» – минимальная ставка сейчас составляет 12,6% годовых;

- «Бизнес-Недвижимость» – минимальная ставка 14% годовых;

- «Бизнес-Цель» – минимальная ставка 14,6% годовых;

- «Бизнес-Блиц» – минимальная ставка 19,9% годовых.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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