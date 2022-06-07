Липецкая область и Володарский район ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Липецкая область и Володарский район подписали соглашение о сотрудничестве Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 7 июня, в ДНР прибыла делегация Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов и глава администрации Володарского района Сергей Юзвинкевич подписали соглашение о сотрудничестве. В документе речь идет о гуманитарной и правовой помощи, о проектах по восстановлению и развитию коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры района. Стороны договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения, соцзащиты, образования и добровольчества, в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что Липецкая область взяла шефство над Володарским районом. Регион помогает восстанавливать муниципалитет, каждую неделю отправляет гуманитарный груз: стройматериалы, горючее, продукты, лекарства и тд. Кроме того, липчане помогут отремонтировать крышу яслей-сада "Солнышко". Подробности здесь.