В среду в Липецке перекроют часть улицы Балмочных

В Липецке перекроют часть улицы Балмочных Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 8 июня, в Липецке ограничат движение по улице Балмочных. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик планирует с 6.00 утра начать укладывать асфальт. Из-за этого перекроют участок улицы от Гагарина до Тельмана. Липчан просят заранее убрать припаркованные машины с территории.

Участок улицы планируют открыть вечером того же дня. В период ограничения водители смогут проехать по улицам Гагарина, Нестерова, Тельмана. Схемы движения садоводческих автобусов не изменятся - для них проезд будет открыт.

Напомним, работы на улице Балмочных проводят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ремонт проезжей части и пешеходных зон должны завершить до 31 июля.