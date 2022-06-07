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Происшествия7 июня 2022 13:52

Липчанка, продавая гараж, потеряла 80000 рублей

Мошенники выманили у жительницы Липецка данные банковской карты
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Липчанка лишилась крупной суммы при продаже гаража. 49-летняя жительница Липецка разместила объявление на сайте. Через некоторое время ей позвонили некие покупатели. Они попросили переслать им реквизиты карты, чтобы они перечислили задаток.

Наивная женщина скинула данные. Вскоре ей пришло сообщение о списании 80 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Чаплыгине злодей украл золотой крестик стоимостью 40 тыс. рублей. Молодой человек познакомился с мужчиной ранним утром. Они выпили и, в момент прощания, житель Чаплыгинского района незаметно вытащил украшение из кармана брюк приятеля. Подробности здесь.