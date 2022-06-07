В среду более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

Липчанам отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 8 июня, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Союзная, 3, 5а; Папина, 2б, 2а/1; Перова, 2, 2а, 2в, 2е, 2ж; проезд Потапова, 1, 3, 3а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Студенческая, 6, 9, 12; Ленинградская, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 18к5; 3 Сентября, 14, 16а; Волгоградская, вл.17; Одоевского, 3, 5; Рыбалко, 8; Задорожная, 24, а также в частном секторе: улицы Донская, Степная, Гвардейская, Станиславского, Лазо, Воронежская, Шахтерская, Задорожная, Одоевского, Рыбалко, Винницкая, Харьковская, Подсобное хозяйство, Садовая, Одесская, Станционная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улица Союзная, 3; Одоевского, 5; Ленинградская, 18; Одесская. Подробности по телефонам 175 и 236-175.