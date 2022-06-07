Под Липецком ищут 16-летнюю девушку с красно-розовыми волосами

В Липецке пропала 16-летняя девушка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецком районе ищут 16-летнюю девушку. Черникова Ангелина Алексеевна пропала в селе Сселки. 7 июня около 7.15 утра она ушла из дома по улице Гагарина. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местонахождение юной липчанки не установили.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коротко стриженные красно-розового цвета.

Была одета: голубая джинсовка и джинсы, розовые кеды.

С собой: рюкзак оранжевого цвета.

Особые приметы: родинка над верхней губой.

Просьба ко всем, кто видел Ангелину Черникову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.