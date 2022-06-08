Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 7:26

Спасатели тушили пожар в доме Липецка, где подгорела пища на плите

Также в регионе горела сухая трава и мусор
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
За сутки в Липецкой области зафиксировали 6 пожаров

За сутки в Липецкой области зафиксировали 6 пожаров

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 пожаров. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, дважды горела сухая трава. Столько же раз спасатели выезжали, чтобы потушить мусор. Так, в Липецке пожар произошел на улице 3-е Сентября на контейнерной площадке. А в Чаплыгине площадь возгорания отходов составила 30 кв.м.

Накануне, 7 июня, в областном центре в многоквартирном доме на улице Титова произошло короткое замыкание. На месте происшествия работали 4 пожарных отделения. Открытого пламени не было. А в доме по улице Ибаррури на плите подгорела пища, что стало причиной пожара. С огнем боролись 4 пожарно-спасательных части. К счастью, никто из людей не пострадал.